Misterio en Iguazú: en una cascada, encontraron muerto a un hombre

Fue encontrado este jueves al pie del «Salto Mariposa», a 400 metros de la triple frontera. Aun no se pudo determinar la causa del fallecimiento.

La Policía de Misiones investiga la muerte de un hombre que fue encontrado tendido boca abajo en una cascada en cercanías al Parque Nacional Iguazú. La persona fue identificad como Francisco Fernández Campón, de 50 años de edad, de acuerdo a la documentación que llevaba consigo.

El hombre fue encontrado muerto este jueves al pie de la cascada «Salto Mariposa», ubicada a unos 400 metros del hito conocido como Tres Fronteras que involucra a nuestro país, Paraguay y Brasil.

La Policía local intervino para determinar las circunstancias del fallecimiento y el cuerpo fue trasladado al Hospital SAMIC de Iguazú, donde se confirmó su identidad y se ordenó una autopsia. El cuerpo fue descubierto poco después del mediodía por efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la UR-V, que alertaron sobre la presencia de un hombre sin signos vitales, tendido boca abajo.

De inmediato se preservó el lugar y se solicitó la intervención de la División Policía Científica y del médico policial de turno. La Fiscalía interviniente determinó la realización de la autopsia. Mientras tanto, las autoridades admitieron que hasta ahora no se pudo esclarecer cómo se produjo la muerte y si intervino algún tercero o fue un accidente.

Comentarios