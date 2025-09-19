La Poceada volvió a quedar vacante y el pozo llegó a acumular $547 millones

Los chaqueños tienen tiempo, hasta las 20:30 horas de ese mismo día, para realizar sus apuestas en las agencias oficiales.

La Poceada Chaqueña quedó nuevamente vacante en el sorteo realizado en la noche del jueves, y el pozo acumula más de $ 547 millones. Se trató del sorteo N° 2208, donde el premio mayor no fue adjudicado.

Los números de la suerte en esta edición fueron: 15, 41, 60, 64, 65, 69, 83, 85, 86 y 91. Ningún apostador logró acertar los cinco números necesarios para alzarse con el pozo total. Sin embargo, 60 personas se llevaron más de $ 676 mil cada una, por cuatro aciertos. Además, 1.753 apostadores obtuvieron $ 5.785, con tres aciertos, y 21.332 jugadores salvaron la jugada.

El próximo sorteo se realizará el sábado, a las 21 horas, y se pondrá en juego un pozo estimado de $547 millones.

Los chaqueños tienen tiempo, hasta las 20:30 horas de ese mismo día, para realizar sus apuestas en las agencias oficiales.

Comentarios