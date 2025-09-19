Impactante choque múltiple en el acceso al barrio El Pescador: 13 vehículos involucrados y tres heridos graves

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes por la tarde en la Ruta Nacional N.º 16, a la altura del kilómetro 1,5, en el acceso al barrio El Pescador, en cercanías del puente interprovincial.

De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro se trató de un choque en cadena que involucró al menos 13 automóviles. Producto del fuerte impacto, tres personas resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Escuela de Corrientes.

La situación fue alertada a través del sistema SaeCad911, lo que activó rápidamente la intervención de la Comisaría Primera de Barranqueras, Policía Caminera y el servicio de emergencias. En el lugar trabajaron varios móviles policiales, además de ambulancias que asistieron a los lesionados.

Las autoridades dispusieron un amplio operativo en la zona para ordenar el tránsito, que permaneció restringido por varios minutos debido a la magnitud del siniestro.

Las causas que originaron el accidente aún se encuentran bajo investigación, mientras que se aguarda el informe oficial sobre el estado de salud de los heridos.

