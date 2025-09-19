Hay fecha: River y Racing jugarán el 2 de octubre por los cuartos de Copa Argentina

River y Racing ya tienen fecha para el duelo más esperado de la Copa Argentina: el cruce de cuartos de final se jugará el jueves 2 de octubre , aunque resta definir horario y estadio. Finalmente la organización del torneo definió el día del esperado partido, que no se podía establecer porque ambos equipos se mantienen en la triple competencia y tienen un calendario cargado, disputando los cuartos de final de Copa Libertadores.

El duelo entre el Millonario y la Academia promete muchos condimentos extra por la reciente polémica entre ambos clubes tras el pase de Maximiliano Salas al equipo de Marcelo Gallardo. El partido es el único pendiente para completar el cuadro de semifinales del torneo argentino y definirá al rival de Independiente Rivadavia de Mendoza. Del otro lado del cuadro, jugarán Argentinos Juniors y Belgrano.

Racing accedió a esta instancia tras golear 3-0 a Riestra, mientras que River sufrió para eliminar a Unión por penales, luego de empatar sin goles en los 90 minutos. La organización del torneo decidió programar el partido después de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde River viene de caer 2-1 como local ante Palmeiras y Racing superó 1-0 a Vélez en Liniers. La fecha elegida intenta equilibrar los intereses de ambos: Racing quería jugar en fecha FIFA para cortar el ritmo frenético, pero eso hubiese dejado a River sin varios de sus convocados a selecciones.

