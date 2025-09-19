Fórmula 1: comenzó el GP de Azerbaiyán y Colapinto terminó 20° en la segunda práctica

La Fórmula 1 volvió a la actividad este fin de semana con el GP de Azerbaiyán, y el argentino Franco Colapinto, a bordo del Alpine, no empezó de la mejor manera. El piloto albiceleste culminó anteúltimo en la primera práctica y último en la segunda, las dos pasadas de la jornada que fue dominada por los Ferrari con Lewis Hamilton y Charles Leclerc en los primeros lugares.

En el primer entrenamiento, Colapinto terminó 19°, por delante de su compañero Pierre Gasly, con un mejor registro de 1:45.299. En la segunda finalizó último, con su mejor vuelta en 1:43.322, lo que lo dejó a 0.648 del giro más veloz del francés (1:42.674) pero también a 0.355 del 19°, Fernando Alonso, tras girar con gomas blandas e intermedias en el circuito de Bakú.

Hamilton, con Ferrari, hizo el mejor tiempo del día; mientras que McLaren, tras marcar el ritmo en la FP1, ocupó el décimo y duodécimo puesto con Lando Norris y Oscar Piastri, respectivamente.

HORARIOS Y DÓNDE VER EL GP DE AZERBAIYÁN

La actividad en Bakú se retomará este sábado desde las 5.30 con la última práctica, previa a la clasificación prevista a las 9:00 de Argentina. Toda la fecha puede seguirse en la señal de cable Fox Sports o Disney+ en streaming.

SÁBADO

Práctica Libre 3: 5:30 horas

Clasificación: 9:00 horas

DOMINGO

Carrera: 8:00 horas

