El Gobierno anunció el cronograma de pagos para la administración pública de septiembre

«Con responsabilidad y orden en la administración, la Provincia sostiene el compromiso de asegurar el pago de sueldos en las fechas establecidas», expresaron desde el gobierno provincial.

El Gobierno del Chaco informó que la acreditación de los sueldos correspondientes al mes de septiembre 2025 se realizará los días 1 y 2 de octubre.

Para el sector pasivo: los sueldos se acreditarán el miércoles 1 de octubre, y estarán disponibles para su retiro, a través de los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco a partir de las 21 horas. Al día siguiente, podrán hacerlo por ventanilla.

Para el sector activo: los sueldos se acreditarán el jueves 2 de octubre, y también estarán disponibles desde las 21 horas en la red de cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco.

