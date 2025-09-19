Comenzaron a remover los vehículos del puente Chaco Corrientes

Luego de casi cinco horas del burtal accidente, la Policía empezó a sacar los autos chocados de la calzada.

Luego de casi cinco horas del brutal accidente que involucró 15 vehículos, la Policía comenzó a sacarlos de la calzada.

Cientos de personas esperan mientras tanto en la ruta y en el puente para poder seguir avanzando y cruzar de una provincia a la otra.

Todos los lesionados ya fueron trasladados al Hospital Escuela de Corrientes para poder ser atentidos de urgencia debido a la gravedad del siniestro vial, el cual ocurrió debido a que un camión se quedó sin frenos.

