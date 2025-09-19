Castelli: allanaron una casa usurpada y secuestraron droga y más de $4 millones

Incautaron cocaína, marihuana, celulares, una balanza de precisión y dinero en efectivo.

La Policía del Chaco detuvo a tres personas y secuestró drogas y más de 4 millones de pesos, al allanar una vivienda usurpada, en la localidad de Juan José Castelli.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Juan José Castelli, dependiente del Departamento Antinarcóticos, por orden del Juzgado de Garantías de Castelli, tras tareas de inteligencia vinculadas a un caso de narcomenudeo.

Durante el procedimiento, la Policía incautó dos envoltorios con 70,07 gramos de cocaína, un envoltorio con cannabis en mínima cantidad, un destornillador con restos de cocaína, varios recortes de polietileno, una balanza, teléfonos celulares y $4.187.200 pesos argentinos y 5 dólares estadounidenses.

En el lugar se encontraban cinco personas: tres hombres de 27, 28 y 31 años, una mujer de 52 principal moradora y un adolescente de 16.

La magistratura interviniente dispuso la aprehensión de los hombres de 27 y 31 años, junto con la mujer de 52, todos en el marco de la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

En tanto, el hombre de 28 años quedó a cargo del resguardo del domicilio y el adolescente fue entregado a su cuidado, conforme lo dispuesto por la Fiscalía Antidrogas N° 2.

