Argentina, primer país latinoamericano en sumarse al programa nuclear civil de EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en unirse como socio contribuyente al programa nuclear civil norteamericano First (Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños).

«Este hito subraya nuestro compromiso mutuo de profundizar la asociación en materia de energía nuclear civil, avanzar en la seguridad energética global y acelerar el despliegue responsable de energía nuclear avanzada en América Latina, el Caribe y más allá», señaló un comunicado del Departamento de Estado, conducido por Marco Rubio.

Los Reactores Modulares Pequeños (SMR) Avanzados son un elemento central de la estrategia norteamericana para desarrollar energía segura, limpia y asequible. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dirigido por el argentino Rafael Grossi, cada unidad puede alcanzar una capacidad de hasta 300 MW, alrededor de un tercio de la potencia de los reactores tradicionales, con la ventaja de generar grandes volúmenes de electricidad con bajas emisiones de carbono.

El OIEA detalla que Argentina, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos y Rusia ya cuentan con proyectos de SMR en construcción o en proceso de licenciamiento.

El programa First, impulsado por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación del Departamento de Estado, reúne actualmente a más de 50 países en cinco continentes que buscan soluciones de energía nuclear civil, siempre bajo los estándares de seguridad, protección y no proliferación establecidos por el organismo internacional.

Con el desarrollo del CAREM —el primer reactor modular de potencia diseñado íntegramente en el país por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)—, Argentina se incorpora a un grupo selecto de contribuyentes al programa, integrado también por Japón, Corea del Sur y Canadá, que aportan financiamiento, asistencia técnica y respaldo a las iniciativas globales de First.

«Como socio contribuyente, la Argentina desempeñará un papel clave en proyectos regionales, programas de capacitación, giras de estudio y otras actividades destinadas a facilitar el uso responsable de esta tecnología», destacó el Departamento de Estado.

En este marco, Argentina y Estados Unidos copresidirán en Buenos Aires la próxima conferencia regional de First, prevista para el año próximo, que reunirá a países de América Latina y el Caribe interesados en el despliegue de SMR.

«Esta asociación resalta el liderazgo argentino en energía nuclear y su compromiso con la cooperación internacional para garantizar la seguridad energética. Estados Unidos espera seguir profundizando esta alianza en el marco del programa First», concluyó el comunicado oficial.

Comentarios