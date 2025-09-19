Anuncian tormentas fuertes para este fin de semana en Resistencia

Se prevé un sábado caluroso, y brusco descenso de temperatura a partir del domingo.

Se viene un fin de semana con lluvias y tormentas fuertes en Resistencia y alrededores, con mejoramientos temporarios, y ambiente caluroso para el sábado, con una máxima de 38 grados, y un marcado descenso de temperatura a partir del domingo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

En ese marco, el organismo emitió un alerta meteorológico para gran parte del Chaco, para la mañana del sábado y la mañana del domingo, y se esperan fenómenos acompañados por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Además, el alerta abarca al centro, sur, sudoeste, este, y noreste del Chaco, y también a Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, parte de Córdoba, y parte de la provincia de Buenos Aires.

