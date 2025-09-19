Accidente fatal en el Puente General Belgrano: murió un motociclista de 57 años

En la tarde de este jueves se produjo un accidente en el Puente General Belgrano, que conecta las provincias de Chaco y Corrientes. Como consecuencia del siniestro, falleció un hombre de 57 años identificado como Juan Carlos Pérez, quien conducía una motocicleta Zanella 110 cc.

El hombre había sido trasladado al Hospital Escuela de Corrientes con politraumatismos y permanecía bajo supervisión médica. Sin embargo, su estado de salud se fue agravando y finalmente se confirmó su deceso alrededor de las 22 horas.

Fuentes policiales confirmaron que el camionero involucrado en el accidente permanece demorado en la Comisaría Primera de Barranqueras, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

