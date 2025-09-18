Zdero se reunió con Luis Caputo y Sandra Pettovello por una agenda conjunta

El gobernador fue recibido por los ministros de Economía y Capital Humano para fortalecer la articulación entre Nación y Provincia.

El gobernador Leandro Zdero se reunió con los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Capital Humano, Sandra Pettovello, para coordinar una agenda de trabajo conjunta entre Nación y Provincia.

Así lo indicaron en sus redes sociales, mencionando que la reunión fue con «el objetivo de fortalecer la articulación entre la provincia y el gobierno nacional».

Se trata de una nueva reunión del mandatario chaqueño con autoridades nacionales. Hace una semana, el pasado jueves 11, el gobernador fue de los primeros en reunirse con el nuevo ministro de Interior, Lisandro Catalán.

Luego, inauguró la Mesa de gobernadores, impulsada por el Gobierno, junto a los mandatarios de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. En el encuentro, en el que además de Catalán también estuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y Caputo, las autoridades nacionales escucharon las demandas de los mandatarios para fortalecer el diálogo institucional.

Fuente:diariochaco

