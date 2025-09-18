Temporal en el interior chaqueño: voladuras de techos, árboles caídos y un herido

Las intensas lluvias llegaron al interior chaqueño y dejaron graves inconvenientes. Concepción del Bermejo, Charata, Napenay y Gancedo las localidades más afectadas.

Las intensas precipitaciones registradas en la madrugada de este jueves 18 de septiembre provocaron distintos inconvenientes en localidades del interior chaqueño, aunque sin evacuados hasta el momento.

Según los reportes de la Dirección General de Seguridad Interior, los acumulados más importantes se registraron en Concepción del Bermejo (95 mm), Charata (83 mm), Napenay (78 mm), Gancedo (75 mm) y General Pinedo (72 mm).

Otras localidades también tuvieron importantes registros, como Avia Terai (45,6 mm), San Bernardo (23 mm) y Villa Ángela (25 mm).

En contraste, zonas como Los Frentones y Chorotis prácticamente no tuvieron precipitaciones.

INCIDENTES REPORTADOS

Sáenz Peña: se constató la caída de un árbol en el barrio San José, sin mayores consecuencias.

La Tigra: se registraron la caída de dos postes y dos árboles, aunque sin personas lesionadas.

Charata y alrededores: fue la zona más afectada. La Comisaría Primera informó dos voladuras de techos y una persona lesionada con herida cortante en el cuero cabelludo. Además, se produjeron dos caídas de árboles y otra voladura de techo en jurisdicción de la Segunda. También se reportó un incendio en acondicionadores de aire del edificio municipal.

General Capdevila: la comisaría local informó la caída de un poste.

Hasta el momento no se registraron evacuaciones en ninguna de las localidades, aunque las autoridades policiales y municipales mantienen la alerta en zonas con mayores complicaciones estructurales.

El pronóstico meteorológico advierte que las precipitaciones podrían continuar en las próximas horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en áreas rurales y sectores con deficiente escurrimiento de agua.

