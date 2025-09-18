Sáenz Peña tendrá un Parque Acuático Municipal

En la mañana del miércoles el intendente Bruno Cipolini anunció la construcción de un Parque Acuático Municipal, que estará ubicado en la ruta 95 y calle 61. La obra ya se encuentra en importante grado de avance.

En la primera etapa, que ya se encuentra en ejecución, el parque contará con cinco piletas con diferentes profundidades, toboganes de distintas dimensiones y juegos infantiles. Además, contará con espacio parquizado, forestado, sanitarios, sombrillas y un sector de administración para controlar el ingreso y egreso de las personas.

«Estamos hoy visitando y dando a conocer a nuestros vecinos que el municipio está trabajando en la construcción de un parque acuático aquí en nuestra ciudad. Estamos sobre la ruta 95, a pocos metros al norte de la calle 51, una arteria muy importante para la vida de nuestra ciudad, así que estamos con una accesibilidad privilegiada. Quiero agradecer, por supuesto, a todo el equipo de trabajo del municipio, a los distintos funcionarios que están participando de este proyecto. Agradecer también a los miembros del Concejo Municipal, quiénes han sido claves para que el municipio pueda trabajar sobre este terreno por la ubicación estratégica que tiene», dijo el Intendente.

En esa línea comentó que una vez finalizado será un punto de referencia para toda la región y se suma a otras alternativas en las que el municipio viene aportando su esfuerzo para que Presidencia Roque Sáenz Peña cuente con atractivos diferentes para atractivos como para un paseo de un fin de semana o para aquellos que, por nuestra ubicación estratégica, estén de paso en la ciudad.

Detalló que se está poniendo a punto el Complejo Termal que tuvo una serie de inconvenientes con los techos y la caldera, y en los próximos meses estará funcionando a pleno con todos los servicios. Además, se puso en marcha el kartódromo municipal que ha sido también inaugurado hace poquitas semanas y se está trabajando en la construcción del autódromo. El Intendente remarcó que todas las acciones se llevan adelante con una expectativa de tiempos moderados ya que es una obra de dimensiones muy importantes. También mencionó que está muy avanzado el Parque Sur del Complejo Ecológico donde se van a llevar adelante los campamentos educativos.

“Vamos a seguir trabajando, insisto, para que nuestra ciudad cuente con distintos puntos de atracción y recepción para aquellos que son vecinos de Sáenz Peña, de toda la región y muchos que pasan por aquí por distintos motivos”, sostuvo.

Comentarios