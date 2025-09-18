Sáenz Peña: La Policía detuvo a un hombre con pedido de captura

18 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, LOCALES, POLICIALES

En horas de la siesta, personal de la Comisaría de Machagai llevó adelante un operativo preventivo en avenida Alcala, en inmediaciones de la vieja terminal de ómnibus. El procedimiento tenía como objetivo localizar a un sujeto con orden judicial vigente.

Durante el despliegue, los efectivos lograron interceptar a un hombre de 29 años, identificado como M.L.M.. Al verificar sus antecedentes en el sistema SIFCOP, se constató que presentaba un pedido de aprehensión solicitado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9.

El detenido fue trasladado de inmediato a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Las autoridades remarcaron la importancia de este tipo de operativos y destacaron el compromiso de la fuerza de seguridad con la comunidad.

Comentarios

Te Puede Interesar

Lo escracharon por abuso sexual y se suicidó: ella borró las denuncias

[...]

RESISTENCIA: SE INAUGURÓ ANOCHE LA REMODELACIÓN TOTAL DE LA SUCURSAL 25 DE MAYO, DEL NUEVO BANCO DEL CHACO

[...]

Maradona, explosivo: criticó a Riquelme y dijo que no quiere un homenaje en La Bombonera

[...]