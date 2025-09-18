Sáenz Peña: Detienen a un hombre por sustracción de menores y rescatan a un niño de cinco años

Ocurrió en el barrio San Cayetano de Sáenz Peña. El detenido de 32 años, además, violó el impedimento de contacto.

En un operativo realizado este jueves en el barrio San Cayetano de Presidencia Roque Sáenz Peña, efectivos de la División Investigaciones Complejas detuvieron a J.R.M de 32 años, en el marco de una causa por sustracción de menores y violación de impedimento de contacto (Ley 24.270).

El procedimiento se llevó adelante conforme a la Resolución 327/25 del Juzgado de Garantías, en la investigación penal preparatoria que lleva adelante el Equipo Fiscal N° 3 a cargo del doctor Marcos Soto, en coordinación con la justicia de Monte Quemado, Santiago del Estero.

El detenido fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente notificado de su aprehensión, quedando alojado en la Comisaría Primera de Sáenz Peña.

Durante el allanamiento, se rescató a un menor de 5 años, identificado con las iniciales J.M.M., quien quedó bajo resguardo de la Unidad de Protección Integral, para su restitución a la progenitora.

El procedimiento fue acompañado por personal de la Comisaría Quinta, bajo la supervisión del comisario principal Darío Ramón Romero, jefe del Departamento de Estrategias y Técnicas de Investigaciones.

