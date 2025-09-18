Renuevan el alerta amarillo por tormentas fuertes en casi todo el Chaco

La advertencia regirá durante toda la mañana, aunque la inestabilidad se mantendrá al menos hasta el próximo domingo. La primavera llegará con lluvias.

Este jueves, desde las 5.55, el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes en la región, para la jornada de hoy.

Según el organismo, la advertencia rige para casi todo el Chaco, excepto la zona norte, en El Impenetrable.

El informe indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas, principalmente, por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Si bien el alerta estará vigente durante toda la mañana, se recuerda que la inestabilidad se mantendrá hasta el próximo domingo.

