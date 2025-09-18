Realizaron 12 allanamientos en relación al atentado contra la casa de un policía del Chaco

El 12 de septiembre, desconocidos dispararon contra el domicilio de un Sargento de Policía del departamento Investigaciones Complejas de Resistencia. Tras revisar cámaras de seguridad y recabar testimonios, los agentes realizaron un total de 12 allanamientos en los que se detuvo a un joven de 20 años, se incautó un arsenal, una Toyota Hilux, cocaína y marihuana. Por los estupefacientes otro joven de 18 años fue detenido.

Los desconocidos dispararon contra la casa del barrio 160 Viviendas como un atentado contra el Sargento de Policía. Tras la investigación del personal de la división Delitos Contra las Personas se descubrió que los autores serían familiares de un ciudadano con un frondoso prontuario delictivo que ya fue condenado por varias causas de narcomenudeo y condena cumple en las instalaciones del Servicio Penitenciario.

Después de los 12 allanamientos, se incautó una escopeta calibre 12/70, seis cartuchos, prendas de vestir, una Toyota Hilux, dos celulares y se detuvo a un joven de 20 años, de los principales investigados en la casusa. También se incautaron 156 gramos de cocaína, una cantidad ínfima de marihuana y una réplica de arma de fuego tipo arie comprimido. Por la causa de los estupefacientes se aprehendió a un joven de 18 años.

