Otro revés al Gobierno: el Senado rechazó el veto de Milei al reparto de ATN

18 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, NACIONALES

La oposición logró voltear otro de los vetos presidenciales en el Congreso. Fue por 59 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones

 

El Gobierno recibió otro duro revés esta semana. La oposición logró voltear en el Senado el veto de Javier Milei a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

 

Fue por 59 votos a favor de rechazar el veto presidencial contra 9 negativos y 3 abstenciones. La definición ahora quedará en manos de Diputados.

 

 

La ley es impulsada con el consenso de los gobernadores para distribuir a las provincias los recursos del fondo creado para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros.

 

Se trata de un nuevo golpe al Ejecutivo en una semana, que este miércoles tuvo un doble rechazo en Diputados al veto de las leyes de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica.

 

Fuente:diariochaco

Comentarios

Te Puede Interesar

ÚLTIMOS DÍAS PARA POSTULARSE COMO ONG DEL AÑO

[...]

Sáenz Peña: El intendente Bruno Cipolini participó de la reunión de la Subcomisión de Emergencia Agropecuaria donde se resolvió solicitar la prórroga de la emergencia por sequía

[...]

«No va a haber más ningún celular en las cárceles», aseguró el Gobernador Leandro Zdero

[...]