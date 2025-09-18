Otro revés al Gobierno: el Senado rechazó el veto de Milei al reparto de ATN

La oposición logró voltear otro de los vetos presidenciales en el Congreso. Fue por 59 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones

El Gobierno recibió otro duro revés esta semana. La oposición logró voltear en el Senado el veto de Javier Milei a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Fue por 59 votos a favor de rechazar el veto presidencial contra 9 negativos y 3 abstenciones. La definición ahora quedará en manos de Diputados.

La ley es impulsada con el consenso de los gobernadores para distribuir a las provincias los recursos del fondo creado para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros.

Se trata de un nuevo golpe al Ejecutivo en una semana, que este miércoles tuvo un doble rechazo en Diputados al veto de las leyes de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica.

Fuente:diariochaco

