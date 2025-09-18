Nuevo aumento del pan en Chaco: la suba alcanzará el 7%

El Centro de Industriales Panaderos de la provincia realizó el anuncio y resaltó que cada comercio definirá el precio final de los productos.

El Centro de Industriales Panaderos del Chaco informó que volverá a aumentar el precio del pan este mes, y que la suba será del 7%. Este incremento se debe al aumento de los costos de la materia prima, los servicios y a la necesidad de cada empleador de pagar un salario digno a sus empleados.

En el marco de esta situación, Diario Chaco dialogó con Alejandro López, presidente del Centro de Industriales Panaderos del Chaco, quien adelantó que en la provincia la suba sería de «un 7%». Asimismo, comentó que en la jornada de este jueves brindarían más detalles a través de la difusión de un comunicado oficial.

A pesar de que está establecido el porcentaje, la modificación de los precios de los productos dependerá exclusivamente de cada comercio. Cabe mencionar que el precio del kilo de pan está entre 900 pesos y 2.200 pesos, dependiendo de la zona. Asimismo, en panaderías artesanales, el valor puede superar los 3.000 pesos.

Fuente:diariochaco

