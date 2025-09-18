Fontana: Detuvieron a un hombre por Grooming: le mandaba mensajes a una menor con esquizofrenia

El acusado tiene 27 años, fue detenido en la mañana de este jueves en Fonta. Según averiguaciones policiales, el hombre se contactaba con la victima de 16 años a través de Instagram.

El padre de una dolescente de 16 años denuncio que un hombre mayor de edad le enviaba mensajes a su hija y la citaba a lugares. El señalado fue detenido en la ultimas horas en Fontana en el marco de una causa que investiga posible Grooming.

Según el parte policial, la menor que padece esquizofrenia hebefrenia era contactada por este sujeto que fue identificado como F. J. G. V. de 27 años a través de la red social Instagram bajo el usuario «galactico.leon».

El acusado la citaba a la joven a diferentes lugares en Fontyana, le enviaba ubicaciones en tiempo real para llevar a cabo un encuentro y le pedia imágenes intimas a la menor. A una de esas invitaciones, la victima asistió acompañada por su padre al lugar citado y este observó a un individuo que, al percatarse de su presencia, emprendió la fuga. Posteriormente, el mismo perfil continuó con los intentos de contacto, incluso solicitando a la menor que cambiara su contraseña de redes sociales para evitar el control parental.

Producto de esta averrante situación, la adolescente sufrió una crisis emocional e inteto intentar contra su salud. Ante la gravedad del caso la Division de Ciberdelitos contra la niñez y adolescencia realizo tareas de investigación logrando identificar al presunto autor del hecho.

Luego se solicito la correspondiente orden de allanamiento, dándole intervención al Equipo Fiscal N° 13 Especializado en Delitos Informáticos a cargo del Dr. Víctor Osvaldo Recio. Es asiq ue en la mañana de este jueves se realizo un operativo en la casa del supuesto autor en el barrio La Anunciación. Alli se detuvo al hombre y se incauto un celular

Fuente:diariochaco

