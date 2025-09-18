El Centro de Empleados de Comercio inauguró un nuevo complejo en Paso de la Patria

El Centro de Empleados de Comercio celebró con gran entusiasmo la apertura de su nuevo complejo en la ciudad de Paso de la Patria, Corrientes.

 

El espacio fue diseñado para el descanso, la recreación y el encuentro de los afiliados junto a sus familias, con el objetivo de brindar un lugar de disfrute y bienestar para toda la comunidad comercial.

 

Desde la institución destacaron que este logro es el resultado del esfuerzo colectivo y la unidad, reafirmando el compromiso de continuar trabajando por la calidad de vida de cada socio.

 

“Crecer juntos es hacer historia”, señalaron desde la organización, orgullosos de este nuevo paso que consolida el trabajo en equipo y el acompañamiento a los afiliados.

