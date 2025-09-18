Desarmaron dos kioscos de venta de drogas en Sáenz Peña

La Policía realizó allanamientos y secuestró cocaína, marihuana y más de 300 mil pesos. Por el hecho, hay dos personas detenidas.

En el marco de trabajos investigativos llevados a cabo por el Departamento de Consumos Problemáticos, los efectivos antinarcóticos de Sáenz Peña desplegaron patrullajes y emplazamientos de vigilancia en el barrio Hipólito Yrigoyen, donde presumiblemente había varios vendedores de estupefacientes a baja escala. .

Luego de la información recabada en las calles, establecieron dos viviendas que funcionaban como kioscos narcos y solicitaron allanamientos a la Fiscalía Antidrogas en turno. Este miércoles por la tarde, con orden de allanamiento en mano, provista por el Juzgado de Garantías, se dirigieron a las viviendas investigadas..

El primer registro se llevó a cabo por la calle 12. Allí, verificaron cada habitación de la casa y hallaron 60 envoltorios con cocaína, con el peso total de 10 gramos, y 53 envoltorios con marihuana con 38 gramos. Además, secuestraron otros elementos que vinculaban al morador con la venta de estupefacientes, como picadores, trinchetas y cuchillos con restos de sustancia, y la suma de 18.300 pesos en efectivo..

En el segundo domicilio allanado, solo a metros del primero, secuestraron un trozo de 7 gramos de cocaína, un envoltorio de ínfima cantidad de marihuana, removedores de cutícula con restos de sustancia, recortes de polietileno, dos teléfonos celulares y la suma de 355.250 pesos en efectivo. Todo resultó de interés para la Fiscalía Antidrogas.

En ambos casos, dos hombres de 33 y 42 años fueron detenidos y notificados de su aprehensión por «Supuesta infracción a la Ley de Estupefacientes», en función de la Ley Provincial N° 2304 de Narcomenudeo.

