Declararon a Matías Gallardo culpable por homicidio culposo agravado y lesiones graves

El jurado popular dio su veredicto tras el juicio contra Gallardo, por la muerte de Franco Raúl Cardozo, Carla Daiana Meza y María Soledad Jara.

Matías Gallardo fue encontrado culpable por los delitos de incluido homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas agravadas.

«Estoy aquí para ser juzgado por homicidio culposo. Perdón por todo. Espero que algún día entiendan que no fue mi intención provocar esta tragedia», había anticipado Gallardo, previo al veredicto.

Este jueves se realizó la última jornada del juicio por el deceso de los tres jóvenes y por las lesiones graves que sufrieron Jorge Gustavo Rojas y Rocío Malena Mancuello. En ese contexto, el que primero habló fue Galalrdo, quien reconstruyó los momentos previos al accidente fatal.

«Intenté evitar la colisión y no pude», sostuvo y agregó: «Entiendo a los familiares de las víctimas, todo lo que pasaron y siguen pasando. No quería que mi familia me viera; sé que estaban decepcionados. No comía, no podía dormir porque pensaba en esas personas, en sus familias y en la mía».

Finalmente, de cara a los familiares de las víctimas se disculpó: «Sé que nada va a devolver a sus seres queridos. Comprendo ese dolor y me pongo en su lugar. Si fuera al revés, me hubiera gustado que la persona responsable tuviera el valor de pedir perdón. Quiero pedirles disculpas a las familias de las víctimas, a mi familia y a todos los que sufrieron. Soy consciente de lo que pasó y me hago responsable de mis actos».

Para la fiscal, Noelia Encinas «el hecho no fue un accidente de tránsito sino el resultado de una elección mortal que realizó el imputado Matías Gallardo y que causó consecuencias devastadoras», y señaló: «Franco Raúl Cardozo, Carla Daiana Meza y María Soledad Jara eran tres jóvenes que tenían familia, amigos, tres jóvenes que tenían sueños, proyectos, tenían un futuro que Gallardo les arrebató al quitarles la vida».

Sobre el día del siniestro, Encinas había detallado que Gallardo conducía un Volkswagen Vento azul con 1,48 gramos de alcohol en sangre. En ese contexto, luego de una primera maniobra frente al grupo de jóvenes, volvió a la zona y los embistió de frente «a gran velocidad».

«La violencia del impacto fue tan fuerte que dispersó a estas personas en distintas direcciones y a Franco lo arrastró con la parte baja del auto hasta que finalmente se detuvo. Carla y Franco murieron en el lugar del hecho, Soledad luchó por su vida, pero murió en el hospital Perrando. Todo a consecuencia de las lesiones causadas por Gallardo», detalló.

