Allanamientos simultáneos en Resistencia por la balacera contra la casa de un policía

El policía se encontraba durmiendo junto a su pareja, tambien miembro de la fuerza, cuando los disparos fueron efectuados contra su vivienda y automóvil.

En la madrugada de este jueves, personal del Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco, junto con distintas unidades operativas, inició una serie de allanamientos simultáneos en la ciudad de Resistencia en el marco de una causa por abuso de armas.

EL HECHO INVESTIGADO

El procedimiento se desprende de un hecho ocurrido el pasado 12 de septiembre, cuando el sargento primero S.R.R, con prestación de servicio en la División Enlace Operativo, resultó damnificado luego de que su vivienda y automóvil fueran atacados con varios disparos de un arma calibre 9 milímetros.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Décimo Tercera Metropolitana y desde entonces se dispusieron tareas investigativas que derivaron en la orden judicial para llevar adelante los allanamientos.

Según explicó el jefe de la Policía, Fernando Romero, el empleado policial que fue atacado formó parte de la detención de un hombre acusado de tentativa de femicidio conocido como Pato Núñez.

El servicio de seguridad preventiva fue puesto en marcha bajo la coordinación del comisario general César Marcelo Abayay, director general de Investigaciones, y la supervisión del comisario inspector Rolando Daniel Sosa, director de Policía de Investigaciones.

En los procedimientos participaron la totalidad de los recursos humanos y materiales del Departamento de Investigaciones Complejas, con intervención de las unidades dispuestas en la orden de operaciones N° 2143-CE.A.C/2025.

Fuentes policiales indicaron que las diligencias tienen como objetivo recolectar pruebas vinculadas al ataque y dar con los responsables del hecho.

