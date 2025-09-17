Zdero entregó patrulleros 0 km en Barranqueras

Para las Comisarías Primera, Segunda y Tercera.

El gobernador Leandro Zdero y el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, entregaron, este miércoles, patrulleros 0 km para las Comisarías Primera, Segunda y Tercera de Barranqueras. La entrega forma parte del Programa de Prevención Metropolitana (PPM) . Estos vehículos reforzarán el patrullaje y contribuirán a la lucha y prevención del delito en el Área Metropolitana del Gran Resistencia, a través de un trabajo coordinado con el Centro de Monitoreo.

«Logramos lo que se pensaba imposible: que todas las comisarías tengan vehículos 0 km», señaló Zdero. El principal objetivo del PPM es recuperar el orden, la legalidad y la seguridad en las calles del Gran Resistencia, en el marco del Plan Estratégico por un Chaco + Seguro. Este plan tiene como fin fortalecer la presencia operativa de la policía en la región, reforzar el patrullaje territorial y garantizar una flota de vehículos modernos para una actuación ágil y coordinada.

Zdero remarcó la importancia de la tecnología en la lucha contra el crimen, y destacó el uso de aplicaciones móviles para denunciar delitos y el monitoreo de patrulleros, lo cual asegura que cumplan sus recorridos de manera eficiente, en tiempo y forma.

En el acto también se destacó la intervención exitosa de Renzo López, un alumno de la Escuela de Policía, quien participó activamente en la detención de un delincuente. Zdero hizo entrega de un reconocimiento especial a López, y resaltó la importancia de la formación policial de calidad para enfrentar los desafíos de seguridad.

Por su parte, como ejemplo de los logros obtenidos, Matkovich mencionó que, en los últimos años, los robos de motos eran entre 14 y 15 por día y, actualmente, en los horarios de prevención, la cifra ha llegado a cero robos en muchos casos.

Comentarios