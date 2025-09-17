Vialidad: Casación confirmó que los condenados deberán pagar $ 685 mil millones

Cristina Kirchner y el resto de los condenados por la causa deberán afrontar el pago en concepto de decomiso.

Tanto Cristina Kirchner como los otros condenados por la causa Vialidad deberán devolver más de US$ 600 millones.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto con los demás condenados en la causa «Vialidad», deberá afrontar el pago solidario de $ 684.990.350.139,86 en concepto de decomiso, como pena accesoria al delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, en un fallo de 81 páginas que validó tanto el monto como la metodología de actualización impugnada por la defensa.

El decomiso había sido fijado inicialmente en $ 84.835.227.378,04 por el Tribunal Oral Federal N°2 (Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso). Esa sentencia fue confirmada por Casación y ratificada por la Corte Suprema en junio pasado. Posteriormente, los peritos oficiales del Máximo Tribunal aplicaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para actualizar los valores, lo que elevó la cifra a casi $ 685.000 millones.

La defensa de Fernández de Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuestionó el procedimiento al sostener que se vulneraron garantías de defensa y se generó un trato desigual respecto de otros casos. También objetaron la elección del IPC como índice de actualización y calificaron la decisión como «arbitraria, infundada y contraria a la propia jurisprudencia». En particular, denunciaron que el tribunal convirtió una estimación provisoria en un cálculo definitivo «no controvertible por las partes», lo que a su entender implica «una severa lesión al derecho de defensa».

El fiscal general Mario Villar, en dictamen previo, había solicitado ratificar el decomiso, al remarcar que se trata de una pena accesoria vinculada al direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante doce años de gobiernos kirchneristas. Subrayó que «la comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes ni para terceras personas» y recordó que el decomiso fue debatido en todas las instancias, incluida la Corte Suprema, por lo que la cuestión está «firme y pasada en autoridad de cosa juzgada».

Sobre las críticas al uso del IPC, Villar defendió que el tribunal se basó en informes periciales sólidos y que la metodología había sido sugerida incluso por la perito del Ministerio Público Fiscal. Además, señaló que los peritos de parte no realizaron objeciones técnicas concretas a ese criterio.

En contraposición, el perito contable de la defensa, José Lucas Gaincerain, estimó que el monto del decomiso debía ubicarse en torno a los $ 42.494 millones, apenas un 6% de la suma finalmente validada por Casación.

Fuente:diariochaco

