Secuestraron un guacamayo azul y amarillo, enjaulado en una vivienda

El operativo se llevó a cabo este martes, por orden de la Justicia, en el marco de una causa por maltrato animal. El ave fue entregado a una fundación.

La Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental intervino en la localidad de Margarita Belén.

Allí, por orden judicial en la causa «Maltrato animal», se allanó la vivienda de un hombre de 30 años, donde secuestraron un guacamayo azul y amarillo y una jaula.

El ave fue entregada a la Fundación Carayá Roga, donde la directora verificó su estado y dispuso atención veterinaria.

En otro operativo, el personal de la División Operaciones Rurales Villa Ángela, esclareció un hecho de abigeato denunciado por un productor caprino.

Como resultado, lograron la demora de un sujeto de 27 años, quien habría faenado un animal y vendido el otro. Se incautó un cabrito de un mes de vida y unos 10 kilos de carne caprina.

Comentarios