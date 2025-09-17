River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: horario, formaciones y cómo ver en vivo

En un Monumental que se espera exultante, el «Millonario» recibe este jueves al «Verdao» en un partido de alto riesgo.
Formaciones de River vs Palmeiras por Copa Libertadores
River: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.
Los datos de River vs. Palmeiras
Hora: 21.30.
TV: FOX Sports, Telefe, Disney +
Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).
Estadio: Monumental.