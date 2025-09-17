Pampa Almirón festejó sus 80 años: anunciaron obras y se firmaron convenios

El gobernador Leandro Zdero, destacó a la gestión de la intendente Piccilli y valoró el esfuerzo de toda la comunidad.

El gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider, a la intendente Gladys Piccilli y a toda la comunidad celebraron el lunes el acto central por el 80° aniversario de Pampa Almirón. Durante la ocasión, se realizaron entregas a vecinos e instituciones a través de la Fundación Soy Chaco, se rubricaron convenios con Lotería Chaqueña y Vialidad Provincial, y se anunciaron nuevas obras para la localidad.

En su discurso, Zdero destacó la gestión de la intendente Piccilli y valoró el esfuerzo de toda la comunidad: «Estamos acá para acompañar, no solamente a una intendente, sino a todo un pueblo, para que Pampa Almirón siga creciendo y cada día esté más linda».

El mandatario anunció la reparación conjunta del Registro Civil y obras de conectividad para el acceso a la ruta, además de resaltar los convenios firmados para la iluminación y refacción del playón deportivo y la ejecución de cuadras de enripiado en el barrio Esperanza.

Asimismo, remarcó el ejemplo de los pobladores: «Ese es el ejemplo que tenemos que tomar, un Chaco de oportunidades, que cuando le va bien al campo, nos va bien a todos. Vamos a ponernos de pie, porque somos la fortaleza del quebracho y la frescura del lapacho. Un pueblo que combina inmigrantes, criollos y originarios, y que demuestra tolerancia y respeto».

Por su parte, la jefa comunal, Gladys Piccilli, repasó la historia de la localidad y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial: «Pampa Almirón es un pueblo que siempre quiso vivir mejor. Hoy vemos ese símbolo en la pavimentación de la ruta, en las obras de ripio y en la recuperación de nuestros espacios deportivos. Señor Gobernador, estamos enormemente agradecidos por pensar en nuestra gente y en su futuro»-manifestó en un tramo de su discurso.

Durante el acto se concretaron entregas de elementos para instituciones y vecinos. Además, se firmaron dos convenios, uno con Lotería Chaqueña para la iluminación y refacción eléctrica del playón deportivo municipal y otro con la Dirección de Vialidad Provincial para la habilitación de cuadras de ripio en el barrio Esperanza.

Previo al acto, el Gobernador estuvo en la Comisaría local donde constató las obras de refacción, e hizo entrega de elementos y una motocicleta. Además, se habilitaron las refacciones integrales a nuevo del Centro de Salud de la localidad.

