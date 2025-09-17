Nueva Marcha Federal Universitaria: este miércoles, estudiantes y docentes se manifiestan frente al Congreso

Con el apoyo de jubilados, pensionados y trabajadores del Hospital Garrahan, universitarios salen a las calles a repudiar los vetos de Javier Milei.

Este miércoles se lleva a cabo una nueva Marcha Federal Universitaria hacia el Congreso de la Nación en rechazo a los vetos con los que el presidente Javier Milei deshizo el trabajo legislativo para proteger a sectores vulnerables de la población, como los jubilados o la salud pública pediátrica, o recomponer el financiamiento de las universidades nacionales, entre otros temas.

A la manifestación de jubilados que se volvió habitual todos los miércoles casi desde el inicio del mandato de Javier Milei se le suman agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales para la tercera Marcha Federal frente al Congreso. Se supo, además, que participan de la iniciativa miembros de partidos de la oposición además de la CGT, las dos CTA y movimientos sociales.

Las columnas de manifestantes se concentran desde el mediodía frente al Congreso, lo que permite indicar que el tránsito del centro de la Ciudad de Buenos Aires está convulsionado desde la mañana.

Mientras tanto, adentro del recinto de Diputados se estará sesionando para tratar la posibilidad de que la Cámara baja rechace los vetos de Javier Milei como lo hizo para salvar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que será promulgada por el Ejecutivo, según afirmó el lunes de esta semana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Marcha Federal Universitaria: puntos de concentración en todo el país

Jujuy: Estacionamiento de la Facultad de Ciencias Agrarias a las 17:00

Salta: Plaza 9 de Julio a las 17:00

Catamarca: Plaza del Maestro a las 17:00

Tucumán: Rectorado UNT a las 17:00

Santiago del Estero: Sede Central de la UNSE a las 09:00

Formosa: Plaza San Martín a las 17:00

Chaco: Plaza Belgrano a las 17:00

Corrientes: Parque Camba Cuá a las 17:00

Misiones: En Posadas, en la Plaza 9 de Julio a las 15:30, al igual que en Campus Regional en Oberá, y en El Dorado, la Plaza El Colono

Entre Ríos: Plaza 1° de Mayo a las 17:00

Santa Fe: A las 16:00 en Av. de los Siete Jefes y Bv. Gálvez y, en Rosario, en la Plaza San Martín.

La Rioja: Ingreso de la Universidad Nacional de La Rioja a las 17:00

San Juan: Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes a las 17:00

San Luis: Ingreso a la Universidad Nacional de San Luis, a las 13:00 y a las 17:30 en V. Mercedes – Merlo.

Córdoba: a las 12:30 en la Facultad de Comunicación Social.

La Pampa: a las 18:30 en el edificio central de la UNLPam en Santa Rosa, y en la Facultad de Ciencias Veterinarias en General Pico.

Buenos Aires: a las 17:00 en la Plaza del Congreso.

Neuquén: a las 17:00 en la Sede Central de la Universidad Nacional del Comahue.

Río Negro: Plaza San Martín en Viedma a las 18:00

Chubut: en el ingreso a la UNPSJB en Comodoro Rivadavia a las 16:00 y, a las 17:00 en el ingreso de la UNPSJB en Trelew.

Santa Cruz: a las 12:30 en la sede de la UNPA.

Tierra del Fuego: a las 13:00 en el ingreso de la UNTDF en Río Grande, y a las 15:00 en la Plaza Malvinas en Ushuaia.

