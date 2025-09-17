En Diputados, la oposición buscará revertir los vetos a la universidad y al Garrahan

El debate está convocado para las 13 de este miércoles y afuera del Congreso habrá una movilización de médicos, pacientes, docentes y alumnos.

La Cámara de Diputados fue convocada este miércoles, a partir de las 13, a una sesión especial solicitada por Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria (UxP), para debatir el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei sobre el financiamiento a las universidades nacionales y la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan.

Además de UxP, distintas fuerzas como Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda garantizaron las mayorías necesarias para abrir el recinto con 129 diputados presentes. Sin embargo, el verdadero desafío llegará al momento de habilitar el tratamiento de los vetos.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, anticipó que se necesitarán dos tercios de los presentes para incluir los temas en la agenda, dado que no cuentan con dictamen de comisión. La Constitución también exige esa mayoría calificada para insistir con leyes ya sancionadas por el Congreso.

Los mandatarios provinciales volvieron a ser protagonistas de la estrategia parlamentaria. En los últimos días, la Casa Rosada transfirió $ 12.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a cuatro provincias: Misiones ($ 4.000 millones), Entre Ríos y Santa Fe ($3.000 millones cada una) y Chaco ($ 2.500 millones).

Desde la oposición denunciaron presiones. «El Gobierno sigue extorsionando a los gobernadores con los fondos del Tesoro», afirmó la diputada Sabrina Selva (UxP).

La atención está puesta en los diputados de esos distritos: en Misiones, cuatro legisladores responden directamente al gobernador Hugo Passalacqua; en Entre Ríos, los representantes se reparten entre el Pro, la UCR, Encuentro Federal y Democracia para Siempre; en Santa Fe, Melina Giorgi tiene línea directa con Maximiliano Pullaro; y en Chaco, Gerardo Cipolini (UCR) y Juan Carlos Polini (Democracia para Siempre) responden al gobernador Leandro Zdero.

El rechazo al veto de la emergencia pediátrica del Garrahan aparece con más respaldo opositor, mientras que la restitución del financiamiento universitario genera mayores dudas.

La Libertad Avanza, con 37 diputados, confía en sumar el acompañamiento de gran parte del Pro, el bloque de Liga del Interior y legisladores provinciales para alcanzar al menos un tercio del cuerpo (83 votos) y blindar los vetos de Milei.

Enfrente, la oposición se apoya en los 98 diputados de UxP, más Democracia para Siempre (12), Encuentro Federal (15), seis de la Coalición Cívica y cuatro del Frente de Izquierda. El bloque Coherencia, que integran exlibertarios, también se inclinaría por rechazar los vetos. En tanto, la postura del MID y de algunos radicales de Mendoza, Entre Ríos y Chaco aún genera incertidumbre.

