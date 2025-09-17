El dólar oficial quebró el techo de la banda, y especulan con que el Banco Central empezó a vender

La entidad monetaria habría intervenido con unos U$D30 millones. En tanto, el blue se ubicó como el tipo de cambio más caro.

El dólar oficial quebró este miércoles el techo de la banda de flotación, por primera vez desde la salida del cepo y la implementación del actual esquema, lo que habilitó al Banco Central a desprenderse de divisas para contener el tipo de cambio.

En ese marco, el dólar mayorista, que es la referencia del mercado, subió 5,50 pesos y cerró a $1.474,5, y desde la «city porteña» indicaron que la intervención oficial fue de entre u$s30 millones y u$s40 millones.

De esta manera, en los tres primeros días de esta semana el dólar mayorista subió 21,50 pesos.

En tanto, en el mercado minorista, el billete también aceleró avance y cotizó a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación.

El dólar turista o tarjeta, con la carga impositiva del 30%, quedó a $1.930,50.

A su vez, entre las cotizaciones paralelas, el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.492,30 (subió 0,5%), el MEP a $1.481,37 (avanzó 0,8%), el blue a $1.470.

Fuente:datachaco

Comentarios