«Decían que iba a cerrar universidades y nunca ocurrió», dijo Milei antes de la marcha

Durante su visita a Paraguay, el Presidente se refirió a la movilización que se realizará este miércoles, en contra del veto a la ley de financiamiento universitario.

El presidente Javier Milei participó este martes en la 18° edición del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), en el marco de su viaje oficial a ese país, que incluye una serie de actividades y finalizará este miércoles.

A un día de la movilización que coincidirá con el debate en la Cámara de Diputados sobre el veto a la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, Milei rechazó las críticas hacia su gestión educativa. «Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió», afirmó.

El mandatario sostuvo que durante la campaña presidencial de 2023 se instaló un «discurso del miedo» sobre un supuesto cierre de universidades. «No solo no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades no quieren ser auditadas. Sin embargo, estamos poniendo los fondos», remarcó.

La jornada comenzó con la participación de Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y un encuentro bilateral con el presidente paraguayo, Santiago Peña, en el Palacio de López, sede de gobierno en Asunción. De la reunión también participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según fuentes oficiales, se trató de una charla «con agenda abierta» que incluyó temas bilaterales y regionales.

Ya por la tarde, el mandatario expuso ante unos 1.500 jóvenes en el FEIP, donde brindó una disertación titulada «Tecnología y Crecimiento». Allí dejó definiciones ideológicas, en particular contra el socialismo. «La igualdad que ellos dicen, y esto es lo que les duele a los socialistas, es que siempre tiene que ser hacia abajo», afirmó.

En otro tramo de su discurso, Milei volvió a cargar contra el concepto de «justicia social», al que calificó como «lo más aberrante». En ese punto, preguntó a los presentes si estaban a favor del robo y concluyó: «Todos estamos a favor del trato igual ante la ley. Sin embargo, la justicia social es robo más desigualdad, porque se le quita a un grupo para darle a otro discrecionalmente».

