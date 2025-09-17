Comenzó el juicio contra el conductor que provocó la muerte de tres jóvenes

Para este miércoles está previsto que las partes expongan los alegatos de apertura y el inicio de la instancia de producción de la prueba, en que se espera la declaración de ocho testigos.

La primera jornada del juicio por jurados en la causa 2.763/2023-1, que tiene como imputado a Matías Alberto Gallardo, por supuesto homicidio con dolo eventual, concluyó con la lectura de las instrucciones iniciales por parte de la camarista Glenda Vidarte, quien actúa como jueza técnica en esta oportunidad.

Para este miércoles está previsto que las partes expongan los alegatos de apertura y el inicio de la instancia de producción de la prueba, en que se espera la declaración de ocho testigos.

Este es el 59º juicio de este tipo que se realiza en Resistencia e intervienen: la fiscal de Cámara Noelia Encinas; Ricardo Osuna y Armando Boniardi Cabra como defensores, y los querellantes José Galassi, Jorge Larrea, Azul Larrea y Silvia Durand.

Cuando concluyan las testimoniales, será el turno de los alegatos de clausura e instrucciones finales. Después, el jurado deliberará durante un mínimo de dos horas, antes de emitir un veredicto.

Las instancias públicas del juicio (instrucciones iniciales, alegatos de apertura y de cierre, instrucciones finales y veredicto) son transmitidas a través del canal de Youtube de la Oficina Judicial Central de Juicio por Jurados en www.youtube.com/@juicioporjuradoschaco4690 y quedarán disponibles para su consulta posterior.

EL HECHO

El accidente de tránsito se produjo el 12 de febrero del 2023, alrededor de las 8.20, en el acceso a Margarita Belén, cuando el joven que manejaba un automóvil Volkswagen Vento, chocó a seis personas que se encontraban en motocicletas paradas en el lugar.

Las víctimas fatales fueron Franco Cardozo, de 24 años; Carla Meza de 25 y María Jara de 29. Los dos primeros murieron en el acto, mientras que la otra joven fue trasladada al Hospital Perrando, donde horas más tarde, falleció.

El conductor manejaba alcoholizado, junto a su acompañante.

