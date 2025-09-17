Cambio de fecha: Cuándo es el Día del Empleado del Comercio 2025

El Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre en Argentina, pero este año se trasladó oficialmente al lunes 29. Si bien la fecha es un feriado para los trabajadores del sector, los comercios no estarán obligados a cerrar sus puertas.

La información la confirmó el pasado 2 de septiembre el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Walter Bistman, luego de mantener una reunión con el secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Roque Schulz.

El objetivo del traslado es no interferir con la actividad comercial durante el fin de semana y así garantizar luego el descanso de los empleados. Esto lo confirmó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

«La remuneración es equiparable a la de un día feriado; por lo tanto, la decisión de trabajar el lunes 29 de septiembre queda a criterio de cada comerciante, y si lo hace, debe abonar doble la jornada a su personal», detalló Bistman.

¿QUÉ PASA SI UN EMPLEADO NO TRABAJA?

Los trabajadores mercantiles tienen la opción de no prestar servicios laborales. Si deciden tomarse el feriado, su salario no se ve afectado y cobran su remuneración habitual.

¿CUÁNTO SE PAGA SI UN EMPLEADO TRABAJA?

Si un empleado acuerda con su empleador trabajar ese día, deberá cobrar un recargo del 100% sobre su salario, ya que la ley equipará la jornada a un feriado nacional.

