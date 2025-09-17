Accidente fatal en el acceso a Itatí: murió uno de los conductores

El hecho se dio esta mañana, cuando chocaron de frente un camión de caudales y una camioneta. En el mismo, falleció un hombre mayor de edad.

Este miércoles por la mañana, se produjo un accidente de tránsito fatal en la Ruta Provincial Nº 20, en el acceso a la localidad correntina de Itatí.

El siniestro ocurrió pasadas las 7:30, cuando un camión de caudales y una camioneta Fiat Strada impactaron de frente.

Lamentablemente, el conductor de la camioneta perdió la vida en el lugar. Fue identificado con los apellidos Sosa Ayala, mayor de edad.

El resto de las personas resultaron con lesiones de menor consideración.

