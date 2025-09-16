Señalizan con el nuevo símbolo internacional de accesibilidad en Presidencia Roque Sáenz Peña

En la mañana de hoy se llevó adelante la pintura del nuevo símbolo internacional de accesibilidad en la esquina de calles 17 y 14, frente a la Municipalidad. La iniciativa se enmarca en la Ordenanza Municipal N.º 9266, aprobada recientemente por el Concejo Municipal, y responde también a la legislación nacional que impulsa la implementación de este emblema en los espacios públicos y privados de acceso público.

Durante la actividad estuvieron presentes la concejal Soledad Pérez y el secretario de Desarrollo Humano y Deportes, Germán Rearte, quienes remarcaron la importancia de esta acción y el trabajo que se viene desarrollando junto a la Mesa por la Inclusión, con el objetivo de construir una ciudad más inclusiva.

El símbolo, creado por la ONU en 2015, reemplaza al clásico logotipo de la persona en silla de ruedas y representa la inclusión, la igualdad de acceso y la armonía entre todos los seres humanos. Su diseño circular, con una figura de brazos abiertos, simboliza la esperanza y la integración de todas las personas, sin distinción, en los distintos ámbitos de la sociedad.

De esta manera, Presidencia Roque Sáenz Peña se suma al cumplimiento de la normativa internacional y refuerza su compromiso con la accesibilidad universal, avanzando hacia un entorno pensado para todos.

Comentarios