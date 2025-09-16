Se realizó un operativo de entrega de SUBE Estudiantil en colegios de Sáenz Peña

Durante la jornada del lunes, se realizó un operativo de entrega de tarjetas SUBE para estudiantes de colegios secundarios de la ciudad. El mismo fue coordinado de forma conjunta entre el municipio, la Regional Educativa y la Subsecretaría de Transporte de la provincia.

Al finalizar la jornada, más de 300 alumnos pudieron acceder a la SUBE Estudiantil. El operativo tuvo lugar en dos colegios: por la mañana, en la EET N°23 Gregoria Matorras de San Martín; y por la tarde, en la EET N°22 Teniente Benjamín Matienzo. Además, alumnos de otras instituciones pudieron acercarse para obtener la SUBE.

En la oportunidad, el intendente Bruno Cipolini destacó la posibilidad de acercar el trámite a los chicos, para que conozcan los beneficios de obtener la SUBE Estudiantil, al tiempo que también se familiarizan con los ramales y recorridos del Transporte Municipal SPBus.

El próximo martes 23 de septiembre se realizará un nuevo operativo: por la mañana, en la EES N°174 República de Honduras, a partir de las 8:30; y por la tarde, en la EEP N°789 Marta Hanacek de Lagraña, a partir de las 14:30.

Vale aclarar que la SUBE Estudiantil está destinada a alumnos de todos los niveles educativos (primario, secundario, universitario-terciario), y los interesados pueden tramitarla de lunes a viernes, de 7:30 a 14 horas. Para ello, deben concurrir con certificado de alumno regular, DNI físico y la presencia del alumno para realizar la foto. Con la SUBE Estudiantil, el estudiante accede a 40 boletos gratuitos de forma mensual.

