16 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

Padrón electoral definitivo: ¿Dónde voto en las elecciones del 26 de octubre?

Argentina va a las urnas el próximo 26 de octubre para la renovación de diputados y senadores.

El próximo 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas en Argentina, por lo que las personas pueden acceder al Padrón Electoral para saber el lugar de votación.

 

En dichos comicios se renovará la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas).

Para consultar los ciudadanos deben ingresar su número de DNI, género, distrito y completar el casillero verificador.

 

Para acceder al padrón ingresar a este link: https://www.padron.gob.ar/

