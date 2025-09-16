Ordenaron la detención del tío de un niño de cuatro años por supuesto abuso sexual

El caso, denunciado en junio por el padre del niño, se sostiene en informes médicos y psicológicos que aportaron indicios de abuso.

El fiscal penal N° 3 de Sáenz Peña, Marcelo Soto, dispuso la inmediata detención de un hombre de 35 años, en el marco de la investigación por el presunto abuso sexual de un niño de cuatro años que seria tío del menor.

Según consta en la resolución judicial emitida este martes 16 de septiembre, la medida se adoptó tras el informe médico forense incorporado a la causa. El fiscal ordenó librar oficio a la Comisaría Primera y a la División Investigaciones de Sáenz Peña para concretar la aprehensión del acusado. En caso de no ser localizado, se instruyó que se emita su captura a través de la Orden del Día Policial.

Por su parte, la fiscalía dispuso modificar la calificación legal de la causa, ya que el imputado estaba con una calificación de abuso sexual simple, y ahora será cambiada. «El menor habría relatado ciertos hechos ocurridos en un entorno familiar, donde señala a un tío como autor del abuso», indicó Soto.

En la causa se incorporaron informes médicos contradictorios: mientras un profesional particular señaló lesiones compatibles con abuso, los médicos policiales y del hospital local no hallaron rastros de agresión. Posteriormente, una cámara Gesell tampoco aportó elementos concluyentes, aunque un informe psicológico detectó indicios de abuso.

La semana pasada, el niño fue sometido a un nuevo examen médico forense, acompañado por un perito de parte, cuyos resultados confirmaron la presencia de «signos específicos e inespecíficos compatibles con un posible abuso».

Ante este último informe, la fiscalía dispuso modificar la calificación legal de la causa. «El imputado estaba con una calificación de abuso sexual simple, y ahora será cambiada. Estamos esperando tenerlo nuevamente en la fiscalía para notificarle», explicó Soto.

LA CAUSA

El hecho fue denunciado en el mes de junio por el padre del niño y desde entonces se inició la investigación en la Fiscalía Penal N° 3 a cargo de Marcelo Soto.

El progenitor había detectado comportamientos extraños en su hijo y tras una serie de episodios, decidió llevarlo a un tratamiento psicológico. Allí, a través de técnicas de dibujo y juegos, el menor comenzó a manifestar situaciones de posible abuso, mencionando directamente a un familiar, su tío materno.

