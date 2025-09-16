NOSOTROS TENEMOS CANDIDATOS HONESTOS, NO DELINCUENTES QUE SE PRESENTAN A ‘TODO’ PORQUE NECESITAN FUEROS”: FUERTE MENSAJE DE ZDERO

De cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, el presidente de la UCR Chaco, Leandro Zdero, realizó noche un contundente discurso en la sede de la histórica casa, ubicada en la calle López y Planes al 358. *En su mensaje, puso el acento en la importancia de la unidad y destacó el triunfo logrado en mayo.*

Zdero se refirió a La Libertad Avanza Chaco, presentada para competir en los comicios del mes próximo y criticó a quienes promueven la división por conveniencia. “Esta alianza no solo nos conviene a los chaqueños, es una oportunidad para las generaciones actuales y futuras de nuestra provincia. No podemos hipotecar ese futuro por quienes intentan confundir a algunos chaqueños diciendo que cada uno debe ir con su propio escudo y dividirse”, precisó, acompañado de Silvana Schneider, candidata a senadora.

En ese contexto, Zdero recordó: “Esta alianza representa la unión, la misma que logramos en 1994 en la provincia. Recuerdo que entonces yo era joven y hasta me costaba entender por qué debíamos unirnos quienes no compartíamos el mismo espacio político, pero había una idea clara: dejar atrás lo que estaba ocurriendo en el Chaco, y gracias a eso pudimos tener la capacidad de gobernar”.

De ese modo, presentó a los candidatos nacionales que representan a la lista 503, de LLA, entre ellos, a Guillermo Agüero, Marcela Pibernus y Lorena Mercado (los demás integrantes, en otras actividades en el interior) donde Zdero también valoró el triunfo conseguido en las elecciones legislativas provinciales en el que la alianza “Chaco Puede + La Libertad Avanza” se consolidó como el espacio más votado. “En mayo logramos unirnos y nos impusimos con el 45% de los votos. Hubo muchos que intentaron dividirnos, pero dijimos que no, y hoy estamos acá nuevamente unidos”.

Al referirse a la diversidad de espacios que integran la alianza, Zdero insistió: *”Los radicales seguirán siendo radicales, los libertarios seguirán siendo libertarios, la gente de Bases y Principios seguirá siendo de Bases y Principios, los del PRO seguirán siendo del PRO, los justicialistas independientes también mantendrán su identidad. Cada uno con su pertenencia, con su bandera y con su escudo, pero por encima de todo está la posibilidad de que *el Chaco pueda transitar hacia un futuro mejor”.*

