La Poceada Chaqueña pone en juego más de $ 242 millones esta noche

Tras varios sorteos vacantes, esta noche los chaqueños tienen una nueva oportunidad de convertirse en millonarios, al acertar cinco números.

La Poceada Chaqueña volvió a quedar vacante en el sorteo del sábado, y el pozo aumentó a más de $ 242 millones. De esta manera, esta noche los chaqueños tienen una nueva oportunidad de convertirse en millonarios.

Cabe mencionar que, en la última edición, los números de la suerte fueron: 01, 03, 12, 13, 18, 72, 73, 75, 80 y 81. Desafortunadamente, ningún apostador acertó cinco números; sin embargo, unas 65 personas ganaron $ 369.525,23 cada una, por cuatro aciertos. Además, unos 1.910 apostadores se llevaron $ 3.143,87, por tres aciertos, y 20.016 jugadores salvaron la jugada.

El próximo sorteo se realizará esta noche a las 21 horas, y se pondrá en juego un pozo estimado de $ 242.001.036,85. Los chaqueños tienen tiempo hasta las 20:30 horas de ese mismo día para realizar sus apuestas en las agencias oficiales. La Poceada Chaqueña es uno de los juegos más populares de la provincia, no solo por sus jugosos premios, sino también por el bajo costo de la apuesta, de apenas $ 1000 cada ticket.

