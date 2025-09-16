Detienen a un barrabrava de For Ever por amenazas y violencia de género

Este lunes por la tarde, alrededor de las 19:30, efectivos policiales detuvieron a un reconocido barrabrava del club Chaco For Ever, ya que posee cuatro causas por violencia de género.

Las mismas son: «Supuesta ejecución de pena en contexto de violencia de género»; «Supuesta desobediencia judicial en contexto de violencia de género»; «Supuesta amenaza en contexto de violencia de género» y «Supuesta violación de domicilio en contexto de violencia de género».

El procedimiento se concretó en avenida 25 de Mayo y calle 13 de Resistencia. Allí, capturaron al hombre de 45 años, alias «Gringo y/o Manata», con domicilio en Villa Los Lirios.El Juzgado de Ejecución Penal N° 1, ordenó la inmediata detención del sujeto, ya que fue condenado por el delito de violación de domicilio en dos hechos, y amenazas simples en cuatros hechos, todo en contexto de violencia de género.

Tras arduas e intensas tareas investigativas y seguimiento del referido, se obtuvo información que éste no tendría paradero actual. Sin embargo, se enteraron que el lunes vendría desde Puerto Tirol a Villa Los Lirios, en inmediaciones del Club Chaco For Ever, por su cumpleaños.

Ante ello, se lo encontró circulando por avenida 25 de Mayo y calle 13, cuando se estaba dirigiendo hacia el domicilio de un familiar.

Los efectivos lograron su demora en la vía publica y fue trasladado a la División Sanidad Policial, donde fue examinado por el médico policial en turno.

Se da intervención a la magistratura interviniente quien dispuso que el hombre sea notificado de su aprehensión e identificación en las causas mencionadas.

Comentarios