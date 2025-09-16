Con total éxito finalizó el argentino de Handball Fase 1 de Cadetes en Sáenz Peña 

El CEF II de Pcia Roque Sáenz Peña fue sede de las finales de Handball, masculino y femenino, del torneo Argentino de cadetes fase 1, organizado por primera vez por la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes de la municipalidad.

 

Durante tres días equipos de Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco disputaron sus encuentros en la UNCAus y el Centro de Educación Física N° 2.

 

Los campeones fueron San Francisco Handball de Formosa en masculino y Gimnasia de Montecarlo Misiones en femenino.

 

El equipo del Polideportivo Municipal, defensor del título, obtuvo el tercer lugar del podio.

 

Los ganadores clasificaron al Nacional C del año próximo.

 

Clasificación

 

-MASCULINO:

1º) San Francisco (Misión Laishí – Formosa)

2º) San Martín (Formosa)

3º) Polideportivo Municipal (Sáenz Peña)

4º) Chaco For Ever (Resistencia)

5º) Virasoro (Corrientes)

6º) San Roque (Resistencia)

-FEMENINO:

1º) Gimnasia (Montecarlo – Misiones)

2º) Villa Escolar (Formosa)

3º) Yacyretá (Ituzaingó – Corrientes)

4º) San Francisco (Misión Laishí – Formosa)

5º) San Roque (Resistencia)

6º) Dep. Luján (Resistencia)

 

El Secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte y funcionarios del área, el presidente de la Asociación Chaqueña de Handball Pablo Mujica, el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño Fabio Vázquez y el vicepresidente Gabriel Pellegrini; entregaron los trofeos a los ganadores y agradecieron el compromiso del Intendente Bruno Cipolini, de los profesores, de los organizadores, deportistas pero principalmente el acompañamiento de los padres quienes estuvieron a la par apoyando a cada uno de los chicos, permitiendo que el campeonato se desarrolle de manera exitosa.

