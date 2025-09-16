Con total éxito finalizó el argentino de Handball Fase 1 de Cadetes en Sáenz Peña 

El CEF II de Pcia Roque Sáenz Peña fue sede de las finales de Handball, masculino y femenino, del torneo Argentino de cadetes fase 1, organizado por primera vez por la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes de la municipalidad.
Durante tres días equipos de Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco disputaron sus encuentros en la UNCAus y el Centro de Educación Física N° 2.
Los campeones fueron San Francisco Handball de Formosa en masculino y Gimnasia de Montecarlo Misiones en femenino.
El equipo del Polideportivo Municipal, defensor del título, obtuvo el tercer lugar del podio.
Los ganadores clasificaron al Nacional C del año próximo.
Clasificación
-MASCULINO:
1º) San Francisco (Misión Laishí – Formosa)
2º) San Martín (Formosa)
3º) Polideportivo Municipal (Sáenz Peña)
4º) Chaco For Ever (Resistencia)
5º) Virasoro (Corrientes)
6º) San Roque (Resistencia)
-FEMENINO:
1º) Gimnasia (Montecarlo – Misiones)
2º) Villa Escolar (Formosa)
3º) Yacyretá (Ituzaingó – Corrientes)
4º) San Francisco (Misión Laishí – Formosa)
5º) San Roque (Resistencia)
6º) Dep. Luján (Resistencia)
El Secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte y funcionarios del área, el presidente de la Asociación Chaqueña de Handball Pablo Mujica, el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño Fabio Vázquez y el vicepresidente Gabriel Pellegrini; entregaron los trofeos a los ganadores y agradecieron el compromiso del Intendente Bruno Cipolini, de los profesores, de los organizadores, deportistas pero principalmente el acompañamiento de los padres quienes estuvieron a la par apoyando a cada uno de los chicos, permitiendo que el campeonato se desarrolle de manera exitosa.