Ya tenía las fajas de secuestro puestas y escapó: la interceptaron en su domicilio

La Municipalidad de Resistencia llevó adelante este fin de semana nuevos operativos móviles de control vehicular en distintos puntos de la ciudad. Durante los procedimientos se registraron intentos de fuga y se detectaron numerosas infracciones como la circulación sin casco, sin luces y sin la documentación obligatoria.

Uno de los episodios ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada sobre la avenida Sarmiento al 1700, cuando inspectores municipales detuvieron a la conductora de un Honda Fit gris, identificada como I.L.M. Al no presentar la documentación del rodado, el vehículo fue fajado para su secuestro. Sin embargo, en ese momento, la mujer emprendió la fuga.

Minutos más tarde, un segundo equipo de motoristas logró ubicar el automóvil estacionado en la vereda de un domicilio ubicado en Fortín Aguilar al 655. El vehículo aún conservaba las fajas de secuestro colocadas, por lo que fue trasladado al depósito municipal.

Durante el procedimiento, la propietaria se mostró agresiva e insultó al personal que intervenía en el operativo.

BALANCE DEL FIN DE SEMANA

Según informó la Municipalidad de Resistencia, durante el fin de semana se secuestraron en total 27 vehículos por distintas infracciones: falta de luces, ausencia de casco, carencia de documentación y caños de escape libres.

