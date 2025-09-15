Trabajo formal en crisis: referentes de Pymes hablan de 150 mil empleos perdidos

La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) advirtió que las políticas económicas del Gobierno ya provocaron la destrucción de 150 mil puestos de trabajo registrados en lo que va del año. Según la entidad, la tendencia empuja a miles de personas hacia la informalidad, el monotributo o formas precarias de empleo, con consecuencias directas para la industria nacional.

«Estamos ante una transferencia brutal al trabajo informal, precario o monotributista. Avanzamos hacia un modelo de exclusión social», señaló el presidente de APYME, Julián Moreno, en declaraciones radiales.

Desde el sector advierten que la combinación de «dólar barato y costos internos altísimos en dólares» afecta la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. «El 11% de las pymes que exportaban dejó de hacerlo», sostuvo Moreno, al remarcar que esa ecuación «expulsa a las empresas del circuito internacional».

Deterioro de la calidad del empleo

Aunque los índices oficiales de desempleo aún no reflejan un aumento abrupto, el deterioro de las condiciones laborales es evidente. «Muchos trabajadores registrados migran al empleo informal. El operario que tenía aguinaldo y vacaciones hoy reparte en bicicleta, con ingresos variables y sin derechos laborales», ejemplificó el dirigente.

Moreno también cuestionó el rumbo general de la política económica, al considerar que «nos llevan a un país primarizado, donde el Estado se sostiene con el agro, la minería o el petróleo. Pero eso no alcanza para dar empleo a los 22 millones de personas en edad laboral que tiene la Argentina».

Con dureza, el titular de APYME concluyó que el modelo actual «no genera desarrollo ni empleo digno» y representa «un proyecto de país para pocos».

