Rige un alerta por tormentas fuertes en la región

La inestabilidad se hizo presente en la zona desde la madrugada del domingo. Ya para el martes, se espera cielo nublado y aumento de temperatura.

Tal como estaba previsto, la inestabilidad se hizo presente desde el domingo a la madrugada en la región. Este lunes, desde las 6.23, el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes en la zona.

La advertencia rige para los departamentos Bermejo, General Dónovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando, para la mañana de esta jornada.

Según el informe, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas, principalmente, por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

La temperatura de hoy oscilará entre los 19º y los 26º.

Comentarios