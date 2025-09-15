Murió el joven de 22 años herido en la cabeza durante el violeto tiroteo en Resistencia

El hecho ocurrió sobre la calle Ramón Vázquez al 1100 este domingo. Hay cinco detenidos y el padrastro del fallecido culpó a tres vecinos.

Un violento enfrentamiento entre vecinos terminó con un joven de 22 años asesinado y cinco personas detenidas, entre ellas un menor de edad. El hecho ocurrió este domingo por la noche en la ciudad de Resistencia.

Cerca de las 20 horas, en calle Ramón Vázquez al 1100, vecinos denunciaron un enfrentamiento armado entre dos grupos. Según el parte policial, Lucas Agustín Contreras, de 22 años, recibió un disparo en la cabeza en medio de la balacera.

Su padrastro, M.G, lo trasladó de urgencia al hospital «Dr. Julio C. Perrando», donde fue diagnosticado con «herida de arma de fuego en cráneo y ojo derecho, con asistencia mecánica respiratoria».

A las 2:30 de la madrugada, la doctora Sánchez del Hospital informó que, pese a los intentos médicos, el joven falleció a causa de las graves lesiones.

Personal de la Comisaría Octava Metropolitana intervino en el hecho y logró demorar a cinco sospechosos vinculados al tiroteo: cuatro hombres de 33, 27, 23 y 28 años, además de un adolescente de 16. En su poder se encontraron armas de fabricación casera.

El padrastro de la víctima señaló como responsables del ataque a vecinos con los que mantenían conflictos de vieja data, identificándolos como S.M, J.A alias «Chino» y M.A.

La Fiscalía interviniente continúa con las diligencias para determinar las circunstancias exactas del ataque y las responsabilidades penales de los detenidos. El caso fue caratulado como «supuesto homicidio por arma de fuego».

Comentarios