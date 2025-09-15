En un breve acto, el presidente, Javier Milei le tomó juramento a Lisandro Catalán como ministro del Interior. De esta manera, el Gobierno nacional oficializó este lunes la restitución del Ministerio del Interior, que el año pasado fue degradado a Secretaría.

Previo al juramento, el nombramiento de Catalán se concretó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 672/2025 que fue publicado hoy en el Boletín Oficial y que lo estableció en el cargo de Ministro del Interior.

La restitución del Ministerio del Interior se estableció con la promulgación del DNU 658/2025, que redefine la Ley de Ministerios N° 22.520, por lo que el Ejecutivo cuenta ahora con nueve ministerios, entre los que se encuentran Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado.

La jura se dio luego de que el Presidente encabezara reuniones de las nuevas mesas de trabajo. Además, está programado para esta noche una cadena nacional en la que Milei presentará el Presupuesto 2026.

